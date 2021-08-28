Спикер ЗакСа показал лагерь в Петербурге, в который приедут дети из Мариуполя

Лагерь "Дружных" в поселке Молодежное Петербурга примет 400 детей из Мариуполя. Об этом сообщил председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.
Всего за 4 смены с 23 июня в лагере на Средневыборгском шоссе отдохнут 1600 ребят. Лагерь находится в сосновом лесу.
Главное сейчас урегулировать рабочие моменты и интегрировать детей. Продумать досуг за пределами лагеря — кино, цирк, театр.
Александр Бельский.
По словам Бельского, на персонале будет лежать большая ответственность.
Депутат предложил предоставить бесплатные путевки в оздоровительные лагерям детям петербуржцев, которые участвуют или пострадали во время спецоперации на Украине. Для этого нужно будет внести поправки в Социальный кодекс.
1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. Делегация петербургских депутатов собирается поехать в Донецкую область.
Видео: Александр Бельский
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