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Спикер ЗакСа показал лагерь в Петербурге, в который приедут дети из Мариуполя

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Также он предложил выдавать бесплатные путевки детям участникам спецоперации из Петербурга.

Лагерь "Дружных" в поселке Молодежное Петербурга примет 400 детей из Мариуполя. Об этом сообщил председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

Всего за 4 смены с 23 июня в лагере на Средневыборгском шоссе отдохнут 1600 ребят.  Лагерь находится в сосновом лесу. 

Главное сейчас урегулировать рабочие моменты и интегрировать детей. Продумать досуг за пределами лагеря — кино, цирк, театр.

Александр Бельский.

По словам Бельского, на персонале будет лежать большая ответственность. 

Депутат предложил предоставить бесплатные путевки в оздоровительные лагерям детям петербуржцев, которые участвуют или пострадали во время спецоперации на Украине. Для этого нужно будет внести поправки в Социальный кодекс. 

1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. Делегация петербургских депутатов собирается поехать в Донецкую область. 

Видео: Александр Бельский

Теги: детский лагерь, отдых
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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