Спикер ЗакСа показал лагерь в Петербурге, в который приедут дети из Мариуполя

Также он предложил выдавать бесплатные путевки детям участникам спецоперации из Петербурга.

Лагерь "Дружных" в поселке Молодежное Петербурга примет 400 детей из Мариуполя. Об этом сообщил председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

Всего за 4 смены с 23 июня в лагере на Средневыборгском шоссе отдохнут 1600 ребят. Лагерь находится в сосновом лесу.

Главное сейчас урегулировать рабочие моменты и интегрировать детей. Продумать досуг за пределами лагеря — кино, цирк, театр. Александр Бельский.

По словам Бельского, на персонале будет лежать большая ответственность.

Депутат предложил предоставить бесплатные путевки в оздоровительные лагерям детям петербуржцев, которые участвуют или пострадали во время спецоперации на Украине. Для этого нужно будет внести поправки в Социальный кодекс.

1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. Делегация петербургских депутатов собирается поехать в Донецкую область.

Видео: Александр Бельский