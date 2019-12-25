Закон вступит в силу послед подписания документа Леонидом Пасечником.

ЛНР провозгласила русский язык единственным государственным. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на постановление, которое приняли парламентарии самопровозглашенной республики. Депутаты внесли правки в Конституцию, которые закрепляют статус русского языка как единственного государственного. До этого момента в ЛНР государственными считались два языка: русский и украинский.

Ранее соответствующую инициативу предложил глава ЛНР Леонид Пасечник. За принятие правок проголосовали 42 народных депутата, один человек воздержался. Изменения в Основной закон республики вступит в силу после подписания документа главой ЛНР, а также публикации постановления на официальном сайте парламента.

Напомним, что в марте 2020 года аналогичные поправки в Конституцию приняли представители ДНР.

Украинский журналист назвал "одноклеточными" русскоязычных сограждан.