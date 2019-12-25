LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток

Подобные разработки уже ведут и конкуренты, но похоже LG станет первым производителем такого смартфона.

Согласно имеющейся информации, LG выпустит смартфон-свиток. Устройство уже находится на поздней стадии прототипирования и проходит под кодовым именем "Project B".

Подобные разработки уже ведут и конкуренты, но похоже LG станет первым производителем такого смартфона. Инсайдеры сообщают, что уже готово несколько прототипов устройства. Гибкий OLED-дисплей разработан LG совместно с китайской компанией BOE ещё несколько лет назад.

При необходимости пользователь сам сможет выбирать необходимый ему размер экрана. В полностью свернутом виде устройство будет занимать минимум места.

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