Квадрокоптер спас маленького мальчика от гибели в челюстях акул

В сети появилось видео снятое на тот самый беспилотник, который спас жизнь ребенку.

Опубликованное в декабре 2017 года видео уже посмотрели более 1,7 миллиона и раз, и оно продолжает набирать популярность.

На данном видео мальчик забегает в воду и начинает нырять и плавать. Квадрокоптер завис над водой и снимал резвящегося ребенка в прозрачной воде. Но тут со стороны океана появились три акулы. Они стремительно начали приближаться к ребенку. Оператор беспилотника увидел опасность и предупредил об грозящей опасности. Ребенок успел благополучно выскочить из воды.

Отмечается, что видео было снято на одном из Багамских островов.

На днях Piter.TV опубликовал видео, на котором горбатый кит спас женщину - биолога от тигровой акулы.

Видео: YouTube/Artem Tkachenko