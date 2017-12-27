Видео: 20 тонный кит спас женщину-биолога от акулы

В сеть попало видео, как огромный кит спас женщине жизнь, вытолкнув ее из воды.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео, которое стремительно набирает популярность.

Необычный инцидент произошел недалеко от острова Кука в Тихом океане. 63-летняя женщина-биолог плавала с горбатым китом. Вес кита составлял около 20 тонн. Женщина общалась с гигантом, снимая все на камеру. Кит вел себя вполне дружелюбно, давая себя поглаживать, кружился вокруг женщины. В какой-то момент рядом появилась тигровая акула длиной около 3 метров, но биолог ее не заметила сразу. Кит же заметил хищницу и защитил человека. Он укрывал ее своими плавниками, пытался посадить к себе на спину и в какой-то момент даже вытолкнул из воды. Рядом плавал еще один горбатый кит, который отгонял акулу. Биолог уверена, что данный случай показывает, что у китов присутствует инстинкт защищать других живых существ от опасности.

Видео: YuoTube/Caters Clips