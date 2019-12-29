Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что полицейские Петербурга нашли куклы Ирины Медянцевой, которая погибла во время теракта в метро. Об этом сообщили в соцсетях дочь художницы.
Как оказалось, кукол принесли в библиотеку на проспекте Просвещения неизвестные мужчина и женщина.
"Сказали, что нашли их у 145-го дома, лежали в мешках под лавкой",
—рассказывает девушка.
По словам дочери художницы, куклы целые, но необходима реставрация.
Напомним, что ночью 19 февраля неизвестные разбили окно библиотеки. Воры унесли всех кукол, выставленных в витрине, среди них были работы и погибшей при теракте в метро Ирины Медянцевой.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге богохульное кафе привлекло к себе внимание активистов "Сорок Сороков".
Фото:Рукодельная барахолка/ ВК
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