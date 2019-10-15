В Петербурге украли работы кукольницы, погибшей при теракте в метро

Воры разбили окно библиотеки, где проходила выставка.

В Выборгском районе Петербурга ночью 19 февраля разбили окно библиотеки. Воры унесли всех кукол, выставленных в витрине, среди них были работы и погибшей при теракте в метро Ирины Медянцевой.

Сейчас в библиотеке проходит выставка авторских работ Медянцевой. В витрине были выставлены уже знаменитые куклы шарманщик и велосипедист. Заведующая библиотеки уже обратилась в полицию.

Сейчас полиция изучает видеозаписи с близлежащих камер.

Фото: Рукодельная барахолка/ ВК