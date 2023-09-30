Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в седьмой финал турнира WTA в карьере

В финале состязания россиянка сыграет против гречанки или американки.

Россицская представительница Вероника Кудерметова победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), организованного в японском городе Токио. Матч завершился с результатом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу девушки, посеянной под восьмым номером. Павлюченкова не получила на турнире номер посева. За титул в состязании россиянка сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари или американкой Джессикой Пегулой. В четвертьфинале Кудерметова смогла победила Игу Свёнтек из Польши.

Вероника Кудерметова сыграет в финале турнира WTA в седьмой раз в своей профессиональной карьере и второй раз в текущем сезоне. В июне 2023 года она уступила соотечественнице Екатерине Александровой в решающем матче на соревнованиях, проводимых нидерландском Хертогенбосе. Тогда итогом встречи стал счет 6:4, 4:6, 6:7 (3:7)

Напомним, что в настоящее время Веронике Кудерметовой 26 лет. Теннисистка расположилась на 19-й позиции в рейтинге WTA. На счету россиянки записана одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема ля девушки является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе сборной РФ она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Кудерметова проиграла 43-летней Винус Уильямс на турнире в Цинциннати.

Фото и видео: YouTube / WTA