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Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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В 79 играх чемпионата Кучеров забросил 39 шайб и отдал 89 результативных передач.

Нападающий хоккейного клуба НХЛ "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче против "Оттавы Сенаторз" и был признан первой звездой игрового дня.

Российский нападающий набрал свое 125 очко в сезоне и стал вторым игроком после канадца Джона Торнтона в новом тысячелетии, кому покорился данный рубеж.

В 79 играх чемпионата Кучеров забросил 39 шайб и отдал 89 результативных передач. Нападающему не хватает трех баллов, чтобы побить рекорд легендарного Александра Могильного, который в начале 90-ых набрал 127 очков. В запасе у Кучерова есть еще три игры, его команда первой среди всех обеспечила себе участие  в плей-офф, и теперь форвард может сосредоточиться на историческом рекорде.

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Источники: НХЛ, Getty Images

Теги: никита кучеров, нхл, тампа бэй
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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