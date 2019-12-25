Власти Подмосковья рассказали о новом производстве.

Крупнейший завод по производству вычислительной техники построят в Дубне к 2023 году. Об этом рассказали представители телеканала "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева и заместителя главы правительства региона Вячеслава Духина. Чиновники уточнили, что новое производство даст порядка 600 новых рабочих мест. Также увеличена и площадь комплекса, создаваемого на территории ОЭЗ (до 20 тысяч квадратных метров).

Когда Yadro Fab Dubna будет запущено — а это случится через год, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально. Вячеслав Духин, зампредседателя правительства Московской области

Напомним, что отечественная компания "Ядро Фаб Дубна" увеличила объем инвестиций в проект до 2,9 млрд рублей. Соответствующие данные предоставили представители местного Министерства инвестиций, промышленности и науки.

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Фото: телеканал "360"

