Девелопер "ПИК" будет строить больше квартир-студий в Петербурге

Компания обратила внимание на изменения спроса со стороны клиентов.

Крупнейший девелопер в России собирается уделить больше внимания строительству в Петербурге. КОмпания "ПИК" планирует создавать квартиры-студии и однокомнатные жилплощади в больших объемах. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на вице-президента "ПИК" и руководителя дирекции по региону Сергея Мамошина. По словам экспертов, на подобное жилье сейчас есть спрос, который регулярно растет.

По отношению к продукту мы видим, что у потребителя акцент больше смещается на мелкоформатную квартирографию, в своих новых проектах мы это будем учитывать добавил специалист

Ранее общественный омбудсмен заявлял, что в Петербурге наблюдается снижение средней площади покупаемых квартир в пользу небольших помещений.Это происходит из-за того, что население не может ежемесячно выплачивать непосильную ипотеку, поэтому берет что-то поскромнее. Также жители предпочитают покупать квартиры, чтобы не хранить сбережения в банках.

Ранее Piter.tv писал о том, что московская компания намерена купить намыв на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv

