Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту

Журналисты узнали о ситуации с покупкой доллара и евро в России.

Крупнейшие отечественные банки резко подняли курс для граждан, желающих приобрести иностранную валюту. В настоящее время наиболее высокий курс предлагает своим клиентам "Росбанк". В данной организации купить доллар можно а 105 рублей, а евро - за 115. Продаются же эти валюты по 76,17 рубля и 82,97 рубля соответственно. Журналисты "РИА Новостей" выяснили, что на текущий момент наиболее выгодный курс у Промсвязьбанка, так как за каждый доллар пользователю услуги придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля.

В банках Петербурга резко выросли курсы валют.

Фото: Piter.tv