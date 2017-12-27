Кремлевский доклад США: что это такое, кто в него попал?

Министерство финансов внесло в список всех приближенных к Путину, однако участникам пока не грозят конкретные запреты.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошли все, кто находится в непосредственном взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным. Новые санкции могут коснуться 114 госслужащих и парламентариев. Список не оставил без внимания и 96 самых богатых людей России, даже тех, против кого уже введены санкции.

На данный момент этим людям не угрожают санкционные запреты, то есть не предусмотрена заморозка их зарубежных активов или отказ во въезде в страны Евросоюза. Однако их фамилии в докладе могут создать плохую репутацию при заключении контрактов с организациями Европпы.

Что такое "кремлевский доклад" США?

Закон о санкциях против России, Южной Кореи и Ирана был принят в Штатах в августе прошлого года. Согласно нему Министерство финансов США должно было в течение 180 дней подготовить список чиновников и олигархов, которыми можно пополнить санкционный список.

Главными критериями для выбора кандидатур послужили следующие факторы: близость к президенту, и влияние на экономику страны. Администрация собирала информацию не только на отельных людей, но и на их семью. В списке должна была указываться информация о российских и зарубежных активах и инвестициях в бизнесе.

Стоит отметить, что в докладе есть и закрытая часть. Туда вошли окологосударственные компании, а также лица, не занимающие должности и не являющиеся олигархами или крупными бизнесменами.

Кто вошел в кремлевский доклад США?

Свои фамилии в "списке" увидели руководители администрации президента, премьер Дмитрий Медведев, вице-премьеры и министры. А также все руководство Госдумы, Совета Федерации, члены Совета безопасности, госкомпании и федеральные агентства.

Таким образом, под санкции могут попасть в будущем добрая половина администрации Владимира Путина. В списке оказался Антон Вайно и начальник социально-экономического сотрудничества по странам СНГ Олег Говорун.

Также в докладе Минфина указали мера Москвы Сергея Собянина и Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, других затрагивать не стали.

В списке оказались главы государственных компаний. Там опубликовали фамилии владельцев "Газпрома", "Норильского Никеля", РЖД, ВТБ, "РусГидро", "Татнефти", "Аэрофлота", "Роснефти", Сбербанка, "Ростеха", "Россетей", "Башнефти", "Газпромбанка", "Интер РАО" и "Росатома", а также объединенной авиастроительной корпорации, "Арлосы", "Сахалин Энерджи" и Внешэкономбанка.

Минфин США не забыл промониторить российский список Forbes, поэтому в докладе появилось 96 фамилий олигархов, чье состояние превышает более миллиарда долларов. Таким образом в доклад попали люди, уже находящиеся под санкциями. В их число вошли Основатель "Яндекса" Аркадий Волож, Олег Тиньков, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимчинко, братья Ананьевы, Александр Мамут, Михаил Прохоров, Кирил Шамалов, Владимир Евтушенков и другие.

Ранее, Piter.tv сообщал, что Полтавченко считает, что попадание в "Кремлевский доклад" - заслуга перед родиной