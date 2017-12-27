Полтавченко считает, что попадание в "Кремлевский доклад" - заслуга перед родиной

Георгий Полтавченко попал в "рейтинг влиятельности Российских руководителей".

Пресс-секретарь губернатора Петербурге Андрей Кибитов сообщает в своем Twitter, что Полтавченко считает, что "попадание его фамилии в рейтинг влиятельности российских руководителей", который был опубликован 30 января Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом, а также является свидетельством о вкладе города в российскую экономику".

Отметим, что в данный список попали еще несколько петербуржцев: председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко, Николай Цуканов, полпред Александр Беглов, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В этот же рейтинг попал и миллиардер Андрей Молчанов, и братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые считаются конечными бенефициарами Выборгского порта.

Фото: скриншот с Twitter, Kibitov_Andrey