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Полтавченко считает, что попадание в "Кремлевский доклад" - заслуга перед родиной
Сегодня, 11:43
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Shdaria
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Полтавченко считает, что попадание в "Кремлевский доклад" - заслуга перед родиной

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Георгий Полтавченко попал в "рейтинг влиятельности Российских руководителей".

Пресс-секретарь губернатора Петербурге Андрей Кибитов сообщает в своем Twitter, что Полтавченко считает, что "попадание его фамилии в рейтинг влиятельности российских руководителей", который был опубликован 30 января Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом, а также является свидетельством о вкладе города в российскую экономику". 

Отметим, что в данный список попали еще несколько петербуржцев: председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко, Николай Цуканов, полпред Александр Беглов, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В этот же рейтинг попал и миллиардер Андрей Молчанов, и братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые считаются конечными бенефициарами Выборгского порта.

Фото: скриншот с Twitter, Kibitov_Andrey

 
Теги: новости петербург , новости спб , полтавченко , список кремлевский доклад
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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