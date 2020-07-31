Дмитрий Песков заявил, что Минск не предоставил информации, которая обосновывает задержание граждан РФ.

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены. Об этом во время пресс-конференции с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что пойманные под Минском 29 июля граждане РФ должны быть отпущены на свободу в ближайшее время, так как власти Белоруссии до сих пор не предоставили данные, которые могли бы обосновать задержание.

Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Песков заметил, что Кремль обеспокоен тем, что задержанные россияне не имеют консульского доступа. По словам чиновника, данная ситуация не соответствует союзническим отношениям между Москвой и Минском.

Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Украина оценила задержание в Белоруссии "российских боевиков".

Видео: YouTube / ВОТ ТАК