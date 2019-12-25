Глава ТКГ от Украины рассказал о позиции Киева по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Леонид Кравчук высказался об отказе от Минских соглашений. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на главу Киевской делегации в Трехсторонней контактной группе. Политик заявил, что Украина намерена предложить новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, но ни в коем случае не откажется от выполнения ранее достигнутых договоренностей.

В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса — установления мира в Донбассе...Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы Леонид Кравчук, украинский политик

По словам эксперта, новые действия будут подразумевать введения законов о выборах, амнистии, особенностях местного самоуправления. Эти документы будут предполагать "формулу Штайнмайера". Все действия Киева будут основаны на результатах нормандского саммита.

Кравчук пригрозил санкциями против России.

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