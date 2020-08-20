Первый президент Украины рассказал о заявлении делегатов из РФ во время последней встречи.

Леонид Кравчук раскрыл поставленный Россией ультиматум по Донбассу. Об этом глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины заявил в эфире местного телеканала "Украина 24".

Политик отметил, что на последнем заседании Москва заявила о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов в 2020 году, чтобы они соответствовали минским соглашениям.

Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, госнезависимости Украины и территориальной целостности Леонид Кравчук, первый президент Украины

Политик заявил, что никогда не подпишет документов, которые от него сейчас просят российские делегаты.Он отметил, что в постановлении содержится формулировка о невозможности проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса.

Кравчук рассказал о единственном способе закончить войну на Донбассе.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ