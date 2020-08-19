Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе. Мнением он поделился в интервью RT.
По его словам, обоим сторонам конфликта нужно научиться понимать Украину.
Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни.
Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу
Он отметил, что для восстановления мира сторонам стоит прибегнуть к практическим шагам — обмену пленными и решению о вопросах безопасности. Также, считает Кравчук, можно рассмотреть вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободных экономических зон.
Кравчук заявил, что с территории самопровозглашённых республик нужно убрать мины, оружие и начать жить по-человечески.
Ранее в Раде предложили обсудить перенос из Минска переговоров по Донбассу.
Видео: Youtube/ 112 Украина
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