  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
151
matveyvn
Код вставки плеера

Кравчук рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе

0 0

Для восстановления мира сторонам стоит прибегнуть к практическим шагам.

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе. Мнением он поделился в интервью RT.

По его словам, обоим сторонам конфликта нужно научиться понимать Украину.

Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни.

Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу

Он отметил, что для восстановления мира сторонам стоит прибегнуть к практическим шагам — обмену пленными и решению о вопросах безопасности. Также, считает Кравчук, можно рассмотреть вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободных экономических зон.

Кравчук заявил, что с территории самопровозглашённых республик нужно убрать мины, оружие и начать жить по-человечески.

Ранее в Раде предложили обсудить перенос из Минска переговоров по Донбассу.

Видео: Youtube/ 112 Украина

Теги: днр, донбасс, леонид кравчук, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии