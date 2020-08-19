Для восстановления мира сторонам стоит прибегнуть к практическим шагам.

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе. Мнением он поделился в интервью RT.

По его словам, обоим сторонам конфликта нужно научиться понимать Украину.

Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу

Он отметил, что для восстановления мира сторонам стоит прибегнуть к практическим шагам — обмену пленными и решению о вопросах безопасности. Также, считает Кравчук, можно рассмотреть вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободных экономических зон.

Кравчук заявил, что с территории самопровозглашённых республик нужно убрать мины, оружие и начать жить по-человечески.

Ранее в Раде предложили обсудить перенос из Минска переговоров по Донбассу.

Видео: Youtube/ 112 Украина