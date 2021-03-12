Кравчук: план по урегулированию в Донбассе пока существует только в виде предложений

План по урегулированию в Донбассе пока существует только в виде предложений. Об этом журналистам украинского пятого телеканала сообщил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По данным спикера, предложения уже переданы российской стороне для изучения.
План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет, есть предложения. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись и Россия.
Леонид Кравчук, украинский политик
Напомним, что в МИД РФ заявили, что ничего не знают об украинском плане по Донбассу. Мария Захарова подчеркнула 12 марта, что Киеву необходимо придумывать "некие новые договоренности и документы", а начать заниматься добросовестным выполнением Минских соглашений, обязательства по которым он на себя взял.
Захарова: Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.
Видео: YouTube / 5 канал
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