Кравчук: план по урегулированию в Донбассе пока существует только в виде предложений

Эксперт объяснил, что Киев направил документы в Москву, чтобы с ними ознакомилась российская сторона.

План по урегулированию в Донбассе пока существует только в виде предложений. Об этом журналистам украинского пятого телеканала сообщил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По данным спикера, предложения уже переданы российской стороне для изучения.

План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет, есть предложения. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись и Россия. Леонид Кравчук, украинский политик

Напомним, что в МИД РФ заявили, что ничего не знают об украинском плане по Донбассу. Мария Захарова подчеркнула 12 марта, что Киеву необходимо придумывать "некие новые договоренности и документы", а начать заниматься добросовестным выполнением Минских соглашений, обязательства по которым он на себя взял.

Захарова: Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.

Видео: YouTube / 5 канал