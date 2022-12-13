Владелец частного дома в Стрельне нашёл в подвале человеческие кости

Недвижимость мужчина приобрёл в прошлом году.

В среду, 19 апреля, в экстренные службы обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением о том, что в его частном доме в посёлке Стрельна при проведении работ в подвале обнаружены кости человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Информацию о нахождении останков в доме на Набережной улице подтвердили правоохранители. Возраст и пол погибшего определить не представляется возможным. Также установлено, что заявитель приобрёл дом в прошлом году.

Останки направлены в морг на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Сертолово нашла в пруду труп в камуфляже с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV