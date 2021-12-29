Корветы ТОФ выполнили ракетные пуски на учениях в Охотском море

Условный противник выполнил запуск ракет по боевым кораблям РФ.

Корветы Тихоокеанского флота России выполнили ракетные пуски на военных учениях в Охотском море. Специалисты отработали отражение атаки со стороны кораблей условного противника. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ТОФ РФ. Согласно заявленной легенде маневров, экипажи боевых судов выявили в акватории региона иностранный отряд, который двигался к территориальным водам РФ. Российские моряки пытались установить связь с противником, но нарушители применили к ТОФ ракетное вооружение и запустили ракеты-мишени "Малахит".

"Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках планового учения в акватории Охотского моря. пресс-служба ТОФ РФ

Российские корветы взяли на сопровождение воздушную цель, после чего выполнили стрельбу зенитным ракетным комплексом "Редут". После появление иностранных судов в зоне поражения артиллерии кораблей, противник был обстрелян из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190.

НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

