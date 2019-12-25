  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коров предложили сделать светлее для адаптации к изменениям климата
Сегодня, 11:32
94
lesjasap

Коров предложили сделать светлее для адаптации к изменениям климата

0 0

Редактирование генома увеличит продуктивность крупного рогатого скота.

Коров предложили сделать светлее для адаптации к изменениям климата. По данным ученых, редактирование генома CRISPR позволило сделать животных с серыми пятнами вместо черных. Благодаря этому коровы стали поглощать меньше тепла. Это позволит уменьшить тепловой стресс из-за глобального потепления.

Редактирование генома – многообещающий подход к быстрому улучшению и адаптации домашнего скота к меняющимся условиям окружающей среды

Гетц Лайбле из AgResearch в Новой Зеландии

Специалист считает, что даже небольшое увеличение продуктивности крупного рогатого скота имеет глобальные масштабы для человечества.

Разработан новый детектор для наблюдения за Солнцем.

Фото: AgResearch
 

Теги: crispr, адаптация, геном, климат, коровы, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии