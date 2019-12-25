Коров предложили сделать светлее для адаптации к изменениям климата. По данным ученых, редактирование генома CRISPR позволило сделать животных с серыми пятнами вместо черных. Благодаря этому коровы стали поглощать меньше тепла. Это позволит уменьшить тепловой стресс из-за глобального потепления.
Редактирование генома – многообещающий подход к быстрому улучшению и адаптации домашнего скота к меняющимся условиям окружающей среды
Гетц Лайбле из AgResearch в Новой Зеландии
Специалист считает, что даже небольшое увеличение продуктивности крупного рогатого скота имеет глобальные масштабы для человечества.
Разработан новый детектор для наблюдения за Солнцем.
Фото: AgResearch
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