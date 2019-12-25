Турецкие ученые провели исследования пациентов, переболевших COVID-19.

Коронавирус снижает уровень тестостерона у мужчин. Об этом заявили турецкие исследователи из Мерсинского университета. Они оценили показатели мужчин, переболевших COVID-19. оказалось, что у пациентов кроме ослабленного иммунитета также наблюдается снижение полового влечения.

В экспериментах принимали участие 232 человека. Их разделили на три группы по тяжести симптомов. Анализы показали, что у 113 мужчин (51%) развился гипогонадизм. Данная патология приводит к недостаточной выработке гормона тестостерона. Его уровень упал практически на треть. При этом основная часть участников исследования пожаловалась на снижение либидо.

Ученые рассказали, что тестостерон связан не только с половой, но и с иммунной системой организма. Его недостаточное содержание увеличивает риск гибели от вирусных заболеваний, гипертонии и проблем с сердцем и сосудами.

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