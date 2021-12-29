Коронавирус обнаружили у 16,6 тыс. петербуржцев

В ковидные больницы поступило более 400 зараженных.

За минувшие сутки в Петербурге положительный ПЦР-тест получили 16 599 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 20 февраля.

Вылечиться смогли более 9 тыс. жителей. Еще 82 пациента, у которых диагностировали коронавирус, ушли из жизни.

Для больных COVID-19 в городе развернуто 9,7 тыс. коек. Лечение в стационарах получают 7,9 тыс. человек. Известно, что накануне в ковидные больницы поступило более 400 зараженных.

В Комздраве заявили, что количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих. В связи с чем в поликлиниках вновь будут проводиться медосмотры малышей и подростков. Однако больницы Петербурга могут столкнуться с дефицитом детских вакцин.

Из-за стабилизации ковидной обстановки в городе и снижения нагрузки на амбулаторное звено с понедельника в поликлиниках Петербурга врачи-специалисты возобновят прием пациентов.

Фото: Piter.tv