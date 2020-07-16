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Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках

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Она призвана облегчить установку симулятора людям с плохим интернет-соединением.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках. Об этом сообщает пресс-служба компании Aerosoft.

Отмечается, что соответствующая коробочная версия должна облегчить установку симулятора людям с плохим интернет-соединением. Соответствующая версия будет доступна в трех версиях: в обычной, Deluxe и Premium Deluxe.

Microsoft Flight Simulator выйдет 18 августа.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе.

Видео: Youtube/Xbox

Теги: microsoft, microsoft flight simulator, коробочная версия microsoft
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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