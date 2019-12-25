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Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для "Северного потока-2"

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Боевые корабли сопроводили трубоукладчик из Владивостока до Калининграда.

Корабли Военно-морского флота России взяли под охрану трубоукладчик для "Северного потока-2". Об этом в интервью для "Интерфакса" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Чиновник отметил, что боевые суда взяли на сопровождение "Академик Черский" и еще два корабля, которые будут задействованы в достройке газопровода в Балтийском море.

Корабли ВМФ обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград

Михаил Попов, заместитель секретаря Совета безопасности России

Напомним, что реализации российского энергетического проекта препятствуют в США. Вашингтон ввел санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве объекта.

Озвучены вероятные сроки окончания строительства "Северного потока – 2".

Теги: академик черский, вмф, северный поток-2, трубоукладчик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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