Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для "Северного потока-2"

Боевые корабли сопроводили трубоукладчик из Владивостока до Калининграда.

Корабли Военно-морского флота России взяли под охрану трубоукладчик для "Северного потока-2". Об этом в интервью для "Интерфакса" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Чиновник отметил, что боевые суда взяли на сопровождение "Академик Черский" и еще два корабля, которые будут задействованы в достройке газопровода в Балтийском море.

Корабли ВМФ обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград Михаил Попов, заместитель секретаря Совета безопасности России

Напомним, что реализации российского энергетического проекта препятствуют в США. Вашингтон ввел санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве объекта.

Озвучены вероятные сроки окончания строительства "Северного потока – 2".