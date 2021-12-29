Корабли Северного флота вошли в Средиземное море на учения

Маневры прошли успешно.

Корабли Северного флота России вошли в Средиземное море на военные учения. Об этом журналистам рассказали представители Минобороны РФ. Известно, что в акватории российские экипажи тренировались тактике боя с пиратами. В миссии принимали участие подразделения морской пехоты, которые были прикомандированы к членам команды ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Военнослужащие отработали тактику поиска, ликвидации и задержания "нарушителей", находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей. пресс-служба Северного флота РФ

Военнослужащие уточнили, что использовали боеприпасы и холостые средства имитации в обстановке, приближенной к боевой. Также использовались приборы ночного видения во внутренних помещениях кораблей флота.

Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения.

Фото и видео: Северный флот, Telegram / РИА Новости

