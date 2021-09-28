Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС

Космический корабль пристыкуется от "Рассвета" к модулю "Наука".

Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" (или ("Союз МС-18") отстыковался от Международной космической станции. Трансляцию процесса ведет на официальном канале государственная корпорация "Роскосмос". Известно, что внутри объекта находятся наши соотечественники Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Напомним, что специалисты проведут перестыковку с МКС в ручном режиме. "Ю. А. Гагарин" станет первым космическим кораблем, который причалит к российскому многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Данная операция займет у экипажа порядка 40 минут.

В "Роскосмосе" пояснили, что перестыковка необходима для того, чтобы освободить стыковочный узел модуля "Рассвет". Уже 5 октября к нему причалит пилотируемый корабль "Союз МС-19". На его борту будут находиться космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

"Роскосмос": Новицкий и Дубров проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС.

Фото и видео: "Роскосмос"

