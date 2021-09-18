"Роскосмос": Новицкий и Дубров проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС

Космонавты выбрали разные способы отдать свои голоса.

Государственная корпорация "Роскосмос" заявила о том, что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах в Госдуму с борта Международной космической станции. Информация опубликована на YouTube и Telegram-канале.

Космонавты Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования. пресс-служба "Роскосмоса"

Известно, что наш соотечественник Дубров решил отдать голоса через свое доверенное лицо, которым является заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко. Его коллега Новицкий воспользовался возможностью проголосовать в дистанционном формате при помощи портала mos.ru.

В Москве прошел первый розыгрыш квартир среди участников онлайн-голосования.

Фото и видео: Роскосмос