Корабль Вуди Харрельсона тонет в трейлере "Треугольника печали"

Дата выхода картины в РФ неизвестна.

Корабль актера Вуди Харрельсона тонет в полноценном трейлере "Треугольника печали". Точная дата выхода фильма в России неизвестна, однако уточняется, что прокатом картины займется компания A-One. В презентационном ролике показывается подготовка моделей к съемкам для модных брендов, а также как происходит обучение стюардов для работы на роскошном круизном лайнере.

Ответ на все всегда "Да, сэр!", "Да, мэм!"" речь героини

Действие комедии будет основываться вокруг отдыхающих, среди которых оказались супермодели, мультимиллионеры и миллиардеры из различных уголков планеты. В трейлере показан диалог между капитаном корабля в исполнении Вуди Харрельсона с одной из туристок. Пассажирка просит постирать паруса у яхты, у которой этих парусов вовсе нет.

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Фото и видео: YouTube / NEON