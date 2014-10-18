Студенты ИТМО представили виртуальный дом семейства Уизли из "Гарри Поттера"

Игрокам подарили возможность прогуляться по комнатам "Норы".

Учащиеся ИТМО Анастасия Цителова и Артур Дзюба представили VR-игру по мотивам "Гарри Поттера". Выпускники университета показали виртуальный дом семейства Уизли. Видео опубликовала одна из создательниц проекта Анастасия Цителова на своем YouTube-канале.

Игрокам подарили возможность прогуляться по комнатам "Норы" и выполнить задания от братьев Уизли. Проект стал ВКР студентов.

Отметим, что в будущем напарники планируют запустить проект для более широкой аудитории.

Ранее на Piter.tv: вышел свежий трейлер новых эпизодов The Cuphead Show.

Видео: YouTube / Анастасия Цителова