  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:49
131
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Студенты ИТМО представили виртуальный дом семейства Уизли из "Гарри Поттера"

0 0

Игрокам подарили возможность  прогуляться по комнатам "Норы".

Учащиеся ИТМО Анастасия Цителова и Артур Дзюба представили VR-игру по мотивам "Гарри Поттера". Выпускники университета показали виртуальный дом семейства Уизли. Видео опубликовала одна из создательниц проекта Анастасия Цителова на своем YouTube-канале.

Игрокам подарили возможность  прогуляться по комнатам "Норы" и выполнить задания от братьев Уизли. Проект стал ВКР студентов. 

Отметим, что в будущем напарники планируют запустить проект для более широкой аудитории.

Ранее на Piter.tv: вышел свежий трейлер новых эпизодов The Cuphead Show.

Видео: YouTube / Анастасия Цителова

Теги: vr-игра, гарри поттер, дом уизли, итмо, разработчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии