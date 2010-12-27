Копия "Титаника" отправится в рейс в 2022 году

В компании обещают оборудовать борт таким количеством шлюпок, которого хватит на 2435 пассажиров и 900 членов экипажa.

Компания Blue Star Line намеривается построить точную копию печально известного лайнера "Титаник" и в точности повторить маршрут предшественника. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Проект запустили три года назад, однако позднее работы приостановили. В сентябре 2018 компания вновь приступила к строительству "Титаника-2". Лайнер будет точной копей знаменитого корабля, вплоть до кабины капитана, однако при этом оснащен современными средствами безопасности, навигационными методами и технологиями XXI века. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу того времени путешественников нарядят в костюмы начала XX века. Дабы обезопасить каждого пассажира лайнера, в компании обещают оборудовать борт таким количеством шлюпок, которого хватит на 2435 пассажиров и 900 членов экипажa.

Общая стоимость проекта составляет 500 миллионов долларов. Свой первый рейс "Титаник-2" совершит спустя 110 лет после крушения предшественника – в 2022 году. Планируется, что он полностью повторить маршрут знаменитого корабля, а в летнее время будет еженедельно курсировать между Британией и США.

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Фото: Википедия