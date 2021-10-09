Копы расстреляли преступника, захватившего заложника в Лос-Аджелесе

Мужчина скончался на пути в больницу от полученных ранений.

Американские полицейские расстреляли преступника, захватившего заложника в Лос-Анджелесе. Для операции привлекались силы подразделения специального назначения SWAT. Опасная ситуация в США возникла около 2 часов вечера по местному времени. Представители закона ворвались в квартиру злоумышленника, расположенную в центре мегаполиса. Там неизвестный мужчина взял в заложники женщину.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что после начала операции у преступника было около минуты на принятие решения. Он начал метаться по помещению, а после - приставил оружие к голове жертвы. Инцидент произошел по улице Южная Мейн-Стрит в одном из небоскребов.

Полиция выбила дверь в квартире и забросила в помещение свето-шумовые гранаты. Преступник попытался скрыться в соседней комнате, но его ранили. Позже мужчина умер по дороге в больницу.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе.

Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель