На заседании участники обсудят формирование совета и принципы его работы.

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соратницу оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Марию Колесникову.

На заседании участники обсудят формирование совета и принципы его работы, а также сформулируют требования к власти.

Ранее в Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета. Его опубликовала доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на своей странице в Facebook.

Видео: Youtube/Страна для жизни