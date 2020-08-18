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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

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На заседании участники обсудят формирование совета и принципы его работы.

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соратницу оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Марию Колесникову. 

На заседании участники обсудят формирование совета и принципы его работы, а также сформулируют требования к власти.

Ранее в Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета. Его опубликовала доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на своей странице в Facebook.

Видео: Youtube/Страна для жизни

Теги: координационный совет оппозиции белоруссии, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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