Средства пойдут на помощь Киеву и восстановление Украины.

Конгрессмены США приняли законопроект об изъятии связанных с РФ активов для помощи Киеву. Местный телеканал C-SPAN вел трансляцию с заседания Палаты представителей американского Конгресса. Законодатели одобрили документ, которая предполагает конфискацию властями страны некоторых активов, связанных с российской деятельностью, ради их продажи или оказания помощи киевскому режиму. "За" инициативу выступили 417 человек, против - только восемь.

…Принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции США активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции. документ США

Уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов со стоимостью от 2 млн долларов. В том числе речь ведется от активах энергетических компаний РФ. Полученные средства пойдут на восстановление Украины, а также гуманитарную и военную поддержку Киева, содействие в переселении беженцев в другие страны. Также средства могут направляться в целях содействия развития российского народа в области демократии, прав человека и их мониторинга.

Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США.

Фото и видео: C-SPAN

