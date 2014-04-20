Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США

Экс-президент США объяснил, почему республиканцы опережают демократов по голосам.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в Конгресс США, а также следующих президентских выборах представителей Республиканской партии приведет внимание ко внутренней экономике, а не внешней. Политик выступил на ежегодном мероприятии Heritage Foundation, которое проводилось в штате Флорида.

Думаю, у нас будет потрясающий 2022 год. У нас был потрясающий 2020, но плохие вещи произошли. Очень плохие. У нас будет отличный, отличный 2024, но надо смотреть за теми, кто будет подсчитывать голоса. Дональд Трамп, президент США

По мнению экс-лидера Белого дома, добиться результатов его политической партии поможет следование актуальной повестке, ставящей внутреннюю политику выше геополитической ситуации. Он призвал защищать страну. Трамп добавил, что сейчас же администрация сосредотачивает свое внимание на популистской национальной экономической повестке. Политик напомнил участникам встречи, что на текущий момент республиканцы выиграют у оппонентов даже там, где ранее это не было возможным. Байден поднимает налоги для граждан там, где Трамп их снижал.

Трамп: США находятся в самом опасном моменте в истории.

Фото и видео: YouTube / The Heritage Foundation



