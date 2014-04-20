Трамп: США находятся в самом опасном моменте в истории

Политик обеспокоен мощными видами вооружения, которые существуют в мире.

Дональд Трамп заявил, что США находятся в самом опасном моменте в истории. Соответствующей информацией бывший американский лидер поделился со своими сторонниками в рамках выступления в штате Флорида. Он принял участие в ежегодном мероприятии Heritage Foundation. По словам политика, никогда ранее мир не был настолько беззащитен.

Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны…Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие тоже ими обладают. Дональд Трамп, экс-глава Белого дома

Трамп подчеркнул, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся Вашингтона. Бывший президент полагает, что не существует ни единой вероятности того, что при его правлении в Белом доме российская сторона смогла бы пойти на проведение специальной военной операции в отношении Украины.

Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Путину обнародовать данные о сыне Байдена.

Фото и видео: YouTube / The Heritage Foundation



