Конгрессмен обвинил ФБР в сокрытии данных о беспилотниках в Нью-Джерси

Джош Готтхаймер указал на необходимость добиться прозрачности в работе надзорных структур.

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) не предоставляет гражданам достаточное количество сведений о беспилотных летательных аппаратах, замеченных местными жителями в воздушном пространстве над штатом Нью-Джерси и городом Нью-Йорком. Соответствующее заявление сделал член Палаты представителей из Конгресса США Джош Готтхаймер. Политик представляет указанный штат от Демократической партии страны. Законодатель указал СМИ на то, что на следующей неделе проведет закрытый брифинг по теме.

Когда люди обеспокоены тем, что замечено в воздухе, они [ведомства] обязаны выступить с заявлением и полностью проинформировать общественность, чтобы убедиться, что всем известно то, что знают они сами. Джош Готтхаймер, конгресмен США

Готтхаймер отметил, что согласно предоставленным ему ФБР и Министерством внутренней безопасности (МВБ) США сведениям, дроны не несут непосредственной угрозы для общественной безопасности, эти профильные ведомства обязаны доводить такую информацию до людей и предоставлять им более подробные данные.

В ФБР не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси.

Фото и видео: YouTube / CNN