Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более 1 трлн долларов

Против него выступали представители прогрессивного крыла Демократической партии.

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму 1,2 трлн долларов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты законодательного органа.

План был согласован Белым домом и двухпартийной группой сенаторов. Президент США Джо Байден подпишет законопроект в ближайшее время. Он предусматривает, в частности, выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог, а также 39 млрд долларов на модернизацию общественного транспорта.

Против плана развития инфраструктуры активно выступали представители прогрессивного крыла Демократической партии. Однако после многочасовых консультаций, в которых также принимал участие Байден, они согласились его утвердить

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Видео: YouTube / PBS NewsHour