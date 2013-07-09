Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более 1 трлн долларов

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму 1,2 трлн долларов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты законодательного органа.
План был согласован Белым домом и двухпартийной группой сенаторов. Президент США Джо Байден подпишет законопроект в ближайшее время. Он предусматривает, в частности, выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог, а также 39 млрд долларов на модернизацию общественного транспорта.
Против плана развития инфраструктуры активно выступали представители прогрессивного крыла Демократической партии. Однако после многочасовых консультаций, в которых также принимал участие Байден, они согласились его утвердить
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Видео: YouTube / PBS NewsHour
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