Конфликт в Карабахе показал наиболее слабые места российских ПВО

Эксперты рекомендуют РФ в сжатые сроки убрать уязвимости систем С-300.

Конфликт в Нагорном Карабахе показал наиболее слабые места российских ПВО. Российские эксперты уточнили, что противовоздушные комплексы РФ имеют преимущества, однако они не могут сражаться против новейших беспилотных летательных устройств. Специалисты призывают военных как можно быстрее внести изменения в системы ПВО, чтобы они могли соответствовать последним технологиям.

Напомним, что на вооружении ВС Армении находятся боевые комплексы С-300 российского производства. Однако ни не смогли продемонстрировать мощь против израильских и турецких ударных дронов. ДЛя Еревана БПЛА оказались грозным оружием, способным ликвидировать живую силу, а также атаковать военные и инфраструктурные объекты.

Ранее очевидцы говорили о том, что дронам удалось ликвидировать один из комплексов С-300 так, что последний не смог распознать угрозу.

СМИ: российские С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским BAVAR-373.

Фото: Минобороны России