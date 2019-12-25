СМИ: российские С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским BAVAR-373

Израиль смог уничтожить ЗРК Тегерана в Сирии.

СМИ: российские С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским ЗРК BAVAR-373. Об этом рассказали журналисты из Avia.pro. В СМИ уточнили, что иранская "суперсистема" ПВО оказалась бесполезной в серии против израильских самолетов F-16, как и российские С-300.

Ранее стало известно о том, что военные Иерусалима решили взять двухмесячный перерыв, но спустя всего два дня нанесли новый авиаудар по объектам Ирана. В результате атаки оказался ликвидирован минимум один ЗРК Тегерана.

До этого Иран принял решение развернуть на территории Сирии собственные ЗРК BAVAR-373 (по другим данным - ЗРК "Khordad-15"). Военные заявили, что комплексы позволят обеспечить безопасность воздушного пространства, в первую очередь - от Израиля. Однако при атаке система оказалась ликвидирована прямым попаданием планирующего боеприпаса.

Иерусалим заметил, что была произведена первая атака на боевые самолеты Израиля, находившиеся за пределами Сирии, за последние два года. Однако выпущенная ракета противника не смогла достичь цели.

Трое военных погибли в результате удара армии Израиля по Дамаску.

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