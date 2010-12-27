В Петербурге обновят концепцию развития вокзалов

Изменения, в первую очередь, коснутся Московского, Ладожского и Витебского вокзалов.

Смольный представил проект первого этапа по обновлению концепции развития нескольких городских вокзалов. Изменения, в первую очередь, коснутся Московского, Ладожского и Витебского вокзалов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Первый этап рассчитан до 2024 года. Согласно концепции, функция приема и отправления скоростных поездов полностью перейдет Московскому вокзалу. Перенаправленные с московского направления обычные составы дальнего следования будут обслуживаться в новом транспортно-пересадочном узле Волковская.

Пассажиры, следующие по направлению "Москва-Хельсинки", будут пересаживаться на Ладожском вокзале, а Витебский станет центром пригородного сообщения.

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Фото: visit-petersburg.ru