  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге обновят концепцию развития вокзалов
Сегодня, 14:36
25
Alena_Zinovieva

В Петербурге обновят концепцию развития вокзалов

0 0

Изменения, в первую очередь, коснутся Московского, Ладожского и Витебского вокзалов.

Смольный представил проект первого этапа по обновлению концепции развития нескольких городских вокзалов. Изменения, в первую очередь, коснутся Московского, Ладожского и Витебского вокзалов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Первый этап рассчитан до 2024 года. Согласно концепции, функция приема и отправления скоростных поездов полностью перейдет Московскому вокзалу. Перенаправленные с московского направления обычные составы дальнего следования будут обслуживаться в новом транспортно-пересадочном узле Волковская.

Пассажиры, следующие по направлению "Москва-Хельсинки", будут пересаживаться на Ладожском вокзале, а Витебский станет центром пригородного сообщения.

Ранее мы писали, что новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: вокзалы, смольный, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии