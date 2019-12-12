Конашенков: ракетами "Оникс" уничтожен ангар с иностранным оружием в Одессе

Ангар располагался на военном аэродроме. Туда украинским силовикам поставляли оружие западные страны.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными ангара с иностранным оружием в районе Одессы. Об этом стало известно в ходе брифинга в субботу, 30 апреля.

Конашенков подчеркнул, что ангар располагался на военном аэродроме. Туда украинским силовикам поставляли оружие западные страны. Взлетно-посадочная полоса разрушена. Также по словам представителя Минобороны РФ уничтожены четыре места скопления украинских войск и три ракетно-артиллерийского вооружения в районах Слатино и Барвенково (Харьковская область), а также Березовского (Донецкая Народная Республика). В минувшие сутки убиты до 200 украинских националистов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет люди подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства призвал провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также передать суду всех военных преступников.

Ранее мы сообщили, что с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 145 самолетов.

Видео: Минобороны РФ