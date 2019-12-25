Юрист: "Единая квитанция в любом случае оправдывает себя"

Ранее губернатор города Александр Беглов предложил объединить платы за ЖКУ в единую квитанцию.

Огромное количество квитанций от разных организаций за ЖКУ приводит к тому, что петербуржцы нередко переплачивают из-за нескольких комиссий. Также петербуржцам приходится копить у себя множество бумаг. Чтобы и затрат, и макулатуры было меньше, губернатор города Александр Беглов предложил объединить платы за ЖКУ в единую квитанцию.

"Невские Новости" узнали у юриста и эксперта в области ТСЖ и ЖКХ Ольги Перминовой, действительно ли, единая квитанция положительно отразится на жизни людей. Оказалось, что такие квитанции уже есть в Москве и некоторых других регионах России.

Единая квитанция в любом случае оправдывает себя, особенно для людей пенсионного возраста – им не нужно ходить с пачкой квитанций. Ольга Перминова, юрист

При единой квитанции человек платит на один расчетный счет, который потом "расщепляется" на поставщиков.

Также специалист рассказала, что в такой квитанции подробно расписано, за что и сколько платить, указаны льготы.

Я, как юрист, рекомендую, чтобы оплаты шли не поставщикам, а именно исполнителю услуг Ольга Перминова, юрист

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Фото: Piter.tv