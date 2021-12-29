Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

На орбиту отправились 49 микроаппаратов.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новыми микроспутниками сети Starlink. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте космической корпорации. Ракета стартовала с территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал, в штате Флорида в 21:03 часа вечера 18 февраля по местному времени (или в 05:03 утра 19 января по московскому времени).

Известно, что специалисты вывели на околоземную орбиту 49 аппаратов. Первая ступень используемой ракеты-носителя ранее использовалась уже девять раз при запусках. По завершении миссии объект в автоматическом режиме спустится на плавучую платформу, установленную в акватории Атлантического океана.

Напомним, что американский проект Starlink предназначен для обеспечения повсеместного доступа в интернет. Для этого компания размещает на орбите аппараты с массой в 250 килограммов.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с украинским спутником "Сич-2-30".

Фото и видео: SpaceX

