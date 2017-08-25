Компания Sony представила новый смартфон Xperia PRO-I

Компания Sony выпустила новый смартфон – Xperia PRO-I. По информации разработчиков, основной акцент в новинке сделан на мобильной фотографии.
В новом гаджете используется оптика от ZEISS и мощный сенсор типа 1.0, схожий с теми, что используются в компактных фотокамерах этого производителя. С помощью такого сенсора новинка сможет делать фотографии высокого качества в условиях плохого освещения, заявили в компании.
Смартфон имеет камеру с тремя объективами: 24 мм (F2.0/F4.0), 50 мм (F2.4) и 16 мм (F2.2) и датчик глубины 3D iTOF. Максимальное разрешение для съемки видео – 4К при 120 кадрах в секунду.
Новинка получила 6,5-дюймовый OLED дисплей 4К HDR, процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 Гб оперативной памяти и накопитель на 512 Гб. Отмечается, что устройство поддерживает карты памяти емкостью до 1 Тб.
Ожидается, что в продажу в РФ смартфон Xperia PRO-I поступит в декабре текущего года. Его стоимость оценена в $1800.
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Видео: YouTube / Sony | Xperia
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