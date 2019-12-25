Подводный пожар ликвидирован.

Нефтедобывающая компания Pemex устранила утечку на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия. В настоящее время специалисты изучают обстоятельства возгорания, связанного с аварией на нефтепроводе в акватории региона.

Соединительные клапаны были закрыты, что привело к прекращению горения и утечки газа. Никто не пострадал, эвакуированных не было. пресс-служба Pemex

Напомним, что неприятный инцидент произошел в ночь на 3 июля около побережья города Сьюдад-дель-Кармен. Проблема была выявлено в юго-восточном штате Кампече.

В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар.

Фото: Twitter / Manuel Lopez San Martin