Компания Imperial Brands передаст свой бизнес в России другому юрлицу

Более 1 тыс. сотрудников являются ключевым приоритетом для компании. Руководство компании будет выплачивать зарплату работникам до завершения всех процессов передачи.

Руководство табачной компании Imperial Brands решило передать свой бизнес российскому юрлицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В компании сообщили, что ведут переговоры с российскими предпринимателями. По мнению руководства, они должны обеспечить непрерывную работу предприятия, отвечая интересам российских коллег. Более 1 тыс. сотрудников являются ключевым приоритетом для компании. Руководство компании будет выплачивать зарплату работникам до завершения всех процессов передачи.

Напомним, что Imperial Brands объявила о приостановке деятельности в России, включая продажу своей продукции. Компания производит бренды Davidoff, Richmond и Gitanes. На производителя приходится около 2% чистой выручки с российского и украинского рынков по итогам 2021 года.

Ранее мы сообщили, что закупки компьютеров и телеком-оборудования в России могут отдать одной организации.

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