Компания Imperial Brands передаст свой бизнес в России другому юрлицу

Руководство табачной компании Imperial Brands решило передать свой бизнес российскому юрлицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В компании сообщили, что ведут переговоры с российскими предпринимателями. По мнению руководства, они должны обеспечить непрерывную работу предприятия, отвечая интересам российских коллег. Более 1 тыс. сотрудников являются ключевым приоритетом для компании. Руководство компании будет выплачивать зарплату работникам до завершения всех процессов передачи.
Напомним, что Imperial Brands объявила о приостановке деятельности в России, включая продажу своей продукции. Компания производит бренды Davidoff, Richmond и Gitanes. На производителя приходится около 2% чистой выручки с российского и украинского рынков по итогам 2021 года.
Ранее мы сообщили, что закупки компьютеров и телеком-оборудования в России могут отдать одной организации.
Фото: pexels
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