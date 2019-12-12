Компания Hasbro анонсировала киновселенную "Могучие рейнджеры"

Над очередной перезагрузкой франшизы будет работать режиссер Джонатан Энтвистл.

Студия Entertainment One, принадлежащая компании Hasbro, собирается создать полномасштабную киновселенную по "Могучим рейнджерам". Над очередной перезагрузкой франшизы будет работать режиссер Джонатан Энтвистл. Он снимет не только новый фильм, но и сериал, которые покажут на разных платформах.

Создатели киновселенной хотят сохранить дух оригинала, однако добавить в новые проекты экшна и развить повествование.

В центре сюжета окажется компания старшеклассников из маленького городка. Они становятся супергероями и защищают Землю от инопланетных угроз.

Ранее мы писали, что создатель "Назад в будущее" объяснил, почему четвертой части не будет.

Фото: kinopoisk.ru