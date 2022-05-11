Компания DJI представила дрон Mini 3 Pro

Крупнейший производитель гражданских беспилотников, китайская компания DJI представила публике свой новый дрон Mini 3 Pro. Ролик появился на официальном YouTube-канале изготовителя. Известно, что технологический прибор будет отличаться складной конструкцией и компактностью в габаритах. Приобрести гаджет можно будет уже в конце текущего года по стоимости от 669 долларов. Сейчас компания открыла для клиентов возможность совершения предзаказа.
Уточняется, что беспилотник оснащен камерой с 48 Мп, а также 4-кратным цифровым зумом и поддержкой съемки видео 4K. Подвес камеры позволяет пользователю поворачивать обзор на 90 градусов. Такое решение дает возможность снимать вертикальное видео для размещения в социальных сетях.
Mini 3 Pro оснащен трехпозиционными датчиками для защиты от ударов, а также программой отслеживания снимаемых объектов. Автономно дрон может летать до 34 минут без замены аккумулятора.
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Фото и видео: YouTube / DJI
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